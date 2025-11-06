È scomparso a 78 anni, a Bascapè (Pavia), Mario Manera: un calciatore che, pur avendo vissuto una carriera da comprimario, fu parte di una delle rose più amate del calcio italiano. Nel campionato 1970-71 Manera fu infatti inserito nella rosa del Cagliari campione d’Italia, al fianco del leggendario Gigi Riva e di quell’intera squadra che scrisse la storia rossoblù.

Originario di Bascapè, dove era nato e dove è tornato dopo la carriera, Manera aveva mosso i suoi primi passi nei campionati minori, per poi arrivare alla massima serie grazie al suo talento da terzino/polivalente.

Vestì le maglie di Melegnanese, Pro Patria, Reggiana e Brescia, poi approdò al Cagliari nella stagione successiva allo storico Scudetto. Dopo la breve parentesi in Sardegna fu ceduto al Genoa, con la cui maglia contribuì alla promozione in Serie A meritandosi l'appellativo di "terzino goleador" per la sua spiccata propensione al gol.

Chiuse la sua carriera a Piacenza. I funerali verranno celebrati domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Bascapè.