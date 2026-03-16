“Futuro Nazionale” ha il suo nuovo rappresentante in Sardegna. Il sindaco di Villasimius, Gianluca Dessì, è entrato infatti a far parte del partito di Roberto Vannacci, lasciando Fratelli d’Italia. Sarà il responsabile regionale nell’Isola.

Lo annuncia il coordinatore nazionale di FN, Massimiliano Simoni: “È con grande piacere che annuncio – dichiara Simoni – la nomina, su indicazione del Presidente Roberto Vannacci, di Gianluca Dessì a Responsabile della fase costituente di Futuro Nazionale Sardegna. Insieme daremo vita a una Destra forte e coraggiosa, mettendo al centro quei valori che da sempre contraddistinguono quest’area politica.”

“Dessì – afferma Roberto Vannacci – è stato il primo con il quale ho presentato il mio libro ‘Il mondo al contrario’. Era l’agosto del 2023 e da allora è nato un rapporto forte e sincero, sia politico sia umano. Proprio questo mi porta oggi a ritenere che sia la persona giusta per ridare vita e coerenza alla destra in Sardegna. A distanza di quasi tre anni sono felice di affidargli le redini del partito nella fase costituente, certo che saprà rappresentare al meglio le mie idee e le mie battaglie. A lui auguro fin da ora buon lavoro.”

“Con la nomina di Dessì – sostiene l’ex generale – prosegue il radicamento territoriale di Futuro Nazionale, parallelamente alla campagna adesioni che sta dando risultati straordinari per una forza politica nata da poco ma già amata da tanti italiani. Questa nuova destra, vera, coerente, identitaria, orgogliosa ed entusiasta, è anche molto contagiosa. Ed è l’unica destra che io conosca”.

Le parole di Dessì: “La decisione di aderire a Futuro Nazionale – spiega – aldilà della amicizia personale con il generale, mi vede condividere il progetto futurista molto interessante in quanto rimette al centro del dibattito politico l'interesse nazionale e dunque delle regioni rispetto a direttive e scelte europee che non concorrono per nulla il miglioramento della vita degli italiani”.