Un controllo di routine a Cagliari ha fatto emergere, nei giorni scorsi, un presunto caso di falsificazione: in via Campania, gli agenti della Polizia locale avrebbero fermato una Peugeot 207 con una targa prova applicata sopra quella originale.

Il conducente, un uomo di 48 anni residente in città, avrebbe mostrato fotocopie che attestavano un’autorizzazione alla circolazione intestata a una società di Milano. Tuttavia, un’attenta verifica avrebbe evidenziato anomalie: la targa, pur in metallo e simile all’originale, era priva della codifica MEF, della sigla DGM e del logo della Repubblica italiana.

La targa è stata sequestrata e l’uomo denunciato per l’uso di un documento falso. A ciò si aggiungono le sanzioni previste dal codice della strada per aver circolato senza targa e senza assicurazione.