È ufficiale: il generale Roberto Vannacci annuncia l’addio alla Lega e inaugura un nuovo progetto politico personale. Lo fa attraverso un messaggio sui social, in cui esprime la volontà di proseguire il proprio percorso "da solo", lontano – come scrive – da "impicci, compromessi di convenienza e inciucio".

Nel post, Vannacci presenta ufficialmente la nascita di “Futuro Nazionale”, definendolo come una nuova realtà politica che punta a "cambiare l’Italia" e a restituirle, secondo la sua visione, sovranità, sicurezza, libertà e sviluppo. Il generale sottolinea di voler continuare la propria battaglia politica con l’obiettivo di lasciare alle future generazioni "un Paese migliore di quello ricevuto".

La decisione segna dunque la rottura con il Carroccio, con cui Vannacci aveva intrapreso la recente esperienza politica. Il nuovo progetto sembra voler intercettare un elettorato che si riconosce in posizioni identitarie e sovraniste, ma svincolate dalle attuali alleanze partitiche.

Resta ora da capire quale sarà la struttura organizzativa di Futuro Nazionale e quale ruolo Vannacci intenderà ritagliarsi nel panorama politico italiano, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.