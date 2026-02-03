A Carbonia, in linea con l'attuale organizzazione delle attività della UO di Cardiologia e UTIC del Presidio Ospedaliero Sirai, da questa settimana sono state rese disponibili al pubblico le agende CUP per la fornitura di servizi cardiologici ai pazienti esterni, chiuse dal 2018.

Grazie ai consueti canali di prenotazione CUP, sarà ora possibile accedere a prime visite e controlli cardiologici completi, compresi esami come l'elettrocardiogramma, le prove da sforzo, gli esami ecocardiografici e i doppler cardiaci, ampliando significativamente l'assistenza offerta alla popolazione locale.

Questo nuovo servizio, fortemente supportato dalla Direzione Aziendale, è stato reso possibile grazie all'impegno determinante del Responsabile della UO di Cardiologia e UTIC, il Dott. Salvatore Ierna, e all'operato altamente professionale, collaborativo e responsabile dell'intera équipe medica coinvolta nell'organizzazione e nella messa in opera delle attività necessarie.