"Una scelta coraggiosa". Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha commentato l'approvazione della legge sul fine vita da parte del Consiglio regionale del Veneto, annunciando di aver scritto un messaggio personale a Luca Zaia. La governatrice sarda ha rilasciato queste dichiarazioni nel corso del dibattito con il presidente della Toscana, Eugenio Giani, alla Festa dell'Unità di Firenze.

"Ho voluto scrivere personalmente a Zaia per ringraziare lui e il governatore Stefani per questa scelta coraggiosa", ha spiegato Todde, sottolineando come il Veneto sia, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana ad aver approvato una legge sul fine vita, e la prima amministrata dal centrodestra.

Durante il confronto con Giani, Alessandra Todde ha ribadito la centralità del principio di libertà di scelta: "È una legge di civiltà, era giusto approvarla". Per la presidente della Regione sarda il tema del fine vita "travalica gli schieramenti politici e chiama in causa il rispetto della dignità e dell'autodeterminazione delle persone che vivono condizioni di sofferenza estrema".