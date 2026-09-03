Riprendono giovedì 10 settembre le attività dell'ambulatorio PNES (Programma Nazionale Equità nella Salute) nella Casa di Comunità San Francesco di Nuoro. Nell'ambito del servizio saranno disponibili le prestazioni di cardiologia, odontoiatria e oculistica.

Le prestazioni sono gratuite e ad accesso diretto, rivolte a specifiche categorie di utenti: famiglie in situazione di disagio economico con ISEE inferiore ai 10 mila euro, titolari di esenzione per reddito, migranti, cittadini stranieri con codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) o ENI (Europeo Non Iscritto), e indigenti tracciati dai servizi sociali comunali o da Enti del Terzo Settore.

Per informazioni sul servizio e per l'adesione al Programma è possibile telefonare al numero 0784 240024 oppure scrivere all'indirizzo e-mail pnes@aslnuoro.it.

In alternativa, ci si può rivolgere allo Sportello PNES presso la Casa di Comunità a Nuoro, in via Amerigo Demurtas, nei seguenti orari: il lunedì dalle 9.00 alle 12.00; il martedì dalle 15.00 alle 17.00; il giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.