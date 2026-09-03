Fuoco anche oggi, giovedì 3 settembre, in Sardegna, dove un incendio è divampato nel territorio di Serrenti, precisamente nella località M.te Perdosu.

Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale con il supporto di un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Villasalto. Le operazioni dei mezzi aerei sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Sanluri.

Per le operazioni a terra sono invece presenti e impegnati i Vigili del fuoco, che coordinano gli interventi delle squadre terrestri.

Nelle operazioni di spegnimento sono inoltre impegnati i Volontari di Serrenti e San Sperate, insieme al GAUF (Gruppo Analisi e Uso del Fuoco) del Corpo Forestale di Cagliari.