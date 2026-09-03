A partire da lunedì 14 settembre sulla statale 291 Dir "del Calich" saranno avviati gli interventi di demolizione e ricostruzione del viadotto 'Calich II' al km 2,400, ad Alghero.

Il viadotto, composto da tre campate e della lunghezza complessiva di circa 90 metri, attraversa il rio 'Barca', affluente dello stagno Calich. Come fa sapere l'Anas, l'opera richiede un intervento di totale ricostruzione la cui conclusione è prevista entro aprile 2027, con un investimento complessivo di 3,8 milioni di euro.

Gli interventi sono stati programmati a seguito della riapertura del vicino viadotto 'Calich I' (km 0,780), riaperto al traffico completamente ricostruito lo scorso 6 agosto. I lavori sono stati programmati tenendo conto delle prescrizioni ambientali, considerato che il viadotto ricade all'interno dell'area classificata come "Sito natura 2000", prossima al parco di Porto Conte, ed è quindi soggetta a specifici vincoli.

A seguito della chiusura del ponte il traffico potrà usufruire della viabilità alternativa costituita dalle strade provinciali 42, 5M e 44.