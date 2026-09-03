La squadra 7A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macomer è intervenuta nel pomeriggio sulla SP6, nel territorio di Silanus, a causa di un incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone si è ribaltato terminando la sua corsa al di fuori della sede stradale.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Fortunatamente, l’autista è riuscito a uscire in autonomia dall’abitacolo e non ha riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi di rito.