L’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda, si è recato oggi a Lula per un sopralluogo negli edifici e spazi pubblici individuati per il programma di rigenerazione urbana collegato alla candidatura di Sos Enattos ad ospitare l’Einstein Telescope.

L'incontro serve a definire le priorità d'intervento a seguito dello stanziamento di 4,4 milioni di euro destinato ai Comuni di Lula, Bitti, Onanì e Orune (fino a 1,1 milioni ciascuno). I fondi serviranno per recuperare edifici e spazi pubblici, realizzare infrastrutture verdi, rafforzare i luoghi di aggregazione e migliorare sicurezza, accessibilità e qualità urbana.

“Le risorse hanno senso se producono risultati visibili e duraturi - sottolinea Spanedda -. Per questo siamo qui, a Lula, insieme all’amministrazione comunale: per conoscere da vicino le esigenze del territorio e accompagnare le scelte che porteranno alla realizzazione degli interventi”.

“La candidatura dell’Einstein Telescope è una prospettiva strategica per la Sardegna centrale, ma non possiamo aspettare il futuro per investire nei territori - aggiunge Spanedda -. La rigenerazione urbana serve innanzitutto a rendere più forti e attrattivi i centri che oggi vivono questa sfida, migliorando gli spazi pubblici e creando condizioni migliori per chi li abita”.

“Il ruolo della Regione è mettere in campo risorse, ma anche garantire che siano utilizzate nel modo più efficace”, conclude l'assessore. Sono previsti sopralluoghi anche negli altri tre Comuni.