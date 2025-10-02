È iniziato oggi, giovedì 2 ottobre, presso il Tribunale di Sassari, il processo contro un uomo di 52 anni residente in provincia di Rieti, accusato di aver adescato una bambina sassarese di 9 anni sull'applicazione Snapchat.

Davanti al giudice dalla Procura di Sassari, il 52enne è stato accusato di aver attratto la bimba su Snapchat durante l'estate del 2024 utilizzando un profilo falso. Avrebbe poi iniziato a farle complimenti, chiedendole la sua età, come fosse vestita e se si trovasse a letto.

La madre della bambina ha scoperto la chat e ha successivamente presentato denuncia, costituendosi parte civile con l'avvocato Gianfranco Oppes. Il processo riprenderà a gennaio.