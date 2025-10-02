Una storia condivisa sui social in lacrime da parte di Elisa Toffoli, rivolta al governo italiano. La cantante, fra le più attive in queste ore a supporto della Global Sumud Flotilla, composta da più di 50 barche con partecipanti provenienti da 44 paesi, si è ripresa rivolgendo un appello alla premier Giorgia Meloni.

"Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portateli voi gli aiuti in poche ore. Portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo", ha concluso con la voce spezzata dal pianto.

Nel frattempo, sono almeno 22 gli italiani fermati dal blocco israeliano. "Sono in buone condizioni", ha rassicurato il ministro Tajani. La premier Meloni ha invece commentato: "Faremo di tutto affinché possano tornare a casa il prima possibile".