E' perfettamente riuscito l'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Andrea Belotti. Adesso, di fronte al Gallo, un lungo periodo di riabilitazione.

Ma l'attaccante, dopo un eccellente inizio di stagione, è motivato a rientrare quanto prima. "L’operazione è andata bene - rassicura sui social -. Il primo mattoncino è stato messo ed adesso bisogna lavorare senza sosta per continuare a costruire".

"In questo momento che mi ha messo a dura prova è stato fondamentale per me sentire il vostro affetto; ci tengo a ringraziare tutte quelle persone che hanno avuto un pensiero per me, ringrazio il Cagliari Calcio e tutti i tifosi per la loro vicinanza e grazie anche alle squadre nella quali ho giocato per avermi dedicato un augurio", prosegue.

"A mia moglie e alle mie figlie che hanno voluto esserci, ad ogni costo, in questo momento difficile e che mi hanno dato tutta la forza per risollevarmi e per andare avanti. Ci rivediamo in campo, con affetto, Andrea", conclude il giocatore.