In vista delle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno, il candidato sindaco del centrodestra Marco Porcu rilancia la sfida per guidare Quartu Sant’Elena, puntando su una coalizione compatta. Intervenendo all’assemblea generale di Alleanza Sardegna, ha sottolineato la richiesta di cambiamento che arriva dai cittadini: “I cittadini chiedono un cambiamento e il centrodestra si presenta con una coalizione forte in grado di governare Quartu S. Elena”.

Porcu ha evidenziato il ruolo strategico della città anche per il futuro dell’Isola: “Il futuro della Sardegna inizia ora e deve necessariamente passare per Quartu. I cittadini quartesi sognano un cambiamento e noi dobbiamo dare gambe ai loro sogni”. Tra le priorità indicate, la riqualificazione del centro storico e il rafforzamento del legame con le periferie, con l’obiettivo di evitare divisioni e garantire pari attenzione a tutti i quartieri.

Il candidato ha poi definito la sfida elettorale come decisiva per il centrodestra: “Le elezioni amministrative di Quartu rappresentano uno spartiacque per la coalizione di centrodestra”. Porcu rivendica un progetto condiviso tra partiti nazionali, forze regionali e liste civiche, con l’ambizione di riportare la città a un ruolo centrale: “Siamo pronti a ripartire con la certezza di essere in grado di vincere e di governare portando avanti le nostre idee per dare nuova vita a una città come Quartu che da troppo tempo è stata lasciata in uno stato comatoso”.