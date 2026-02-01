Momenti di forte tensione si sono vissuti a Milano, dove nel pomeriggio è scoppiata una sparatoria in piazza Mistral, a Rogoredo, tra la polizia e un uomo armato.

Secondo le prime ricostruzioni, il sospettato — probabilmente di origine asiatica — avrebbe sottratto la pistola a una guardia giurata mentre si stava recando al lavoro, per poi tentare la fuga. Intercettato poco dopo dagli agenti in strada, avrebbe aperto il fuoco esplodendo almeno tre colpi, alcuni dei quali avrebbero raggiunto un’auto di servizio.

A intervenire sono state anche le unità specializzate dell’UOPI, che hanno risposto agli spari ferendo gravemente l’uomo e ponendo fine all’azione.

Nessun appartenente alle forze dell’ordine risulta ferito. Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e le responsabilità del rapinatore.