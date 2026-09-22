Il Comitato Sassari 643 lascia Futuro Nazionale. Il referente dell'organizzazione territoriale, Marcello Orrù, ha comunicato in una lettera indirizzata alla dirigenza del partito e, tra gli altri, a Roberto Vannacci, Massimiliano Simoni e Annamaria Frigo, la decisione di recedere dal tesseramento.

La scelta, secondo quanto riferito in una nota, coinvolgerebbe circa 500 iscritti al comitato, che ora si apprestano a proseguire il proprio percorso politico all'interno di Italia Domani, il partito guidato da Marco Rizzo.

"Comunico inoltre - specifica Orrú nella medesima missiva - che il mio percorso, insieme a quelli che hanno condiviso con me questa esperienza, proseguirà all'interno del partito Italia domani guidato da Marco Rizzo. Abbiamo scelto di aderire a questo progetto - spiega Orrú - perchè riteniamo prioritario rimettere al centro l'interesse pubblico, la sovranità politica e monetaria del nostro Paese e la tutela dei diritti sociali, attribuendo la priorità ai bisogni reali delle persone.

"Ringraziamo comunque per il loro straordinario ed importante impegno che porterà benefici agli italiani, i dirigenti apicali di Futuro Nazionale", conclude il neoriziano, sottolineando così il passaggio dell'organizzazione territoriale e di centinaia di militanti al movimento di Rizzo.