Seduta urgente domenicale per la Giunta regionale guidata da Alessandra Todde, convocata alle 19 con un ordine del giorno ridotto a due soli punti: la nomina dei manager delle Asl di Cagliari e della Gallura. Un passaggio considerato delicato, anche alla luce dell’imminente scadenza dei 90 giorni che avrebbe potuto aprire la strada a un eventuale commissariamento, per il quale sarebbe comunque stato necessario almeno un ulteriore mese.

L’assenza dei direttori generali, con le aziende rette finora da supplenti, aveva sollevato critiche sia dalla minoranza di centrodestra, che da giorni incalza la presidente, sia dalle organizzazioni sindacali, che avevano sollecitato una governance pienamente operativa.

Al termine della riunione, su proposta della presidente, anche assessora ad interim alla Sanità, la Giunta ha approvato due delibere di nomina. Alla guida dell’Azienda socio-sanitaria locale 8 di Cagliari è stato designato il dottor Aldo Atzori, mentre per la Asl 2 della Gallura la scelta è ricaduta sul dottor Antonio Irione.

Per entrambi l’incarico avrà durata triennale, con decorrenza dal 23 febbraio 2026.