Crollo questa mattina a Bosa, dove una consistente porzione del vecchio seminario, in via del Carmine, è improvvisamente venuta giù. L’allarme è scattato intorno alle 12:10, quando la Sala operativa dei Vigili del fuoco di Nuoro ha ricevuto la richiesta di intervento.

Sul posto sono state inviate la squadra del distaccamento di Macomer e, in supporto, un’ulteriore unità proveniente dal distaccamento di Cuglieri. I Vigili del fuoco hanno immediatamente verificato che non vi fossero persone coinvolte nel cedimento.

A scopo precauzionale è stata delimitata l’area attorno allo stabile, istituendo una “zona rossa” temporanea, non potendo escludere il rischio di ulteriori crolli. Per garantire la sicurezza, sono state chiuse le strade prospicienti l’edificio e disposta l’evacuazione di tre abitazioni private confinanti.

La situazione sarà riesaminata nella giornata di domani nel corso di una riunione convocata al COC dal sindaco e dal vice sindaco di Bosa, alla presenza del funzionario tecnico del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro e degli altri enti coinvolti.

Sul luogo dell’intervento anche Carabinieri e Polizia locale per gli adempimenti di competenza.