Chiama i Carabinieri sostenendo di trovarsi in pericolo, ma in casa nascondeva droga: un 44enne è stato arrestato ad Assemini. Nella mattinata del 22 febbraio 2026 l’uomo, residente in città, ha contattato il numero di emergenza in evidente stato di agitazione, dichiarando di essere in grave pericolo nella propria abitazione. I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti rapidamente, trovandosi davanti un 44enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

Dai primi riscontri è emerso che non vi fosse alcuna minaccia concreta, ma che l’uomo fosse in forte stato di alterazione psicofisica. Insospettiti dal comportamento e dal contesto, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione d’iniziativa nell’appartamento.

In camera da letto, sul comodino, sono stati rinvenuti circa 25 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, ritenuto compatibile con l’attività di pesatura e possibile spaccio.

Il 44enne è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità giudiziaria. L’episodio rientra nelle attività di controllo del territorio condotte quotidianamente dall’Arma.