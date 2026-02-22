Giovedì 26 febbraio il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà a Cagliari per sostenere le ragioni del No in vista del referendum del 22 e 23 marzo.

L’appuntamento pubblico è in programma alle 16 al THotel. All’incontro prenderanno parte anche la presidente della Regione autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, e la coordinatrice territoriale del Comitato per il No, Cristina Ornano. A moderare il confronto sarà il direttore della La Nuova Sardegna, Luciano Tancredi.

"Il 22 e 23 marzo siamo chiamati a una scelta che riguarda il funzionamento della nostra democrazia e l'equilibrio tra i poteri dello Stato - è detto in una nota del M5s -. Non è un voto qualunque, ma rappresenta un passaggio che può incidere concretamente sui diritti e sulla vita quotidiana dei cittadini. Per questo è fondamentale informarsi e approfondire quali saranno le reali conseguenze della riforma."

L’iniziativa si inserisce nella campagna informativa promossa dal Movimento 5 Stelle in vista della consultazione referendaria, con l’obiettivo di illustrare ai cittadini le motivazioni del No e favorire un confronto pubblico sui contenuti della riforma.