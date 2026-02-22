Maltrattamenti in famiglia e lesioni: un imprenditore di 45 anni è stato posto agli arresti domiciliari. Nel pomeriggio del 22 febbraio 2026, a Elmas, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari, nei confronti dell’uomo, celibe, residente nel capoluogo e già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti investigativi che avrebbero delineato un grave quadro indiziario. L’indagato è ritenuto responsabile di ripetute condotte violente e vessatorie, riconducibili ai reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali. Gli episodi contestati si sarebbero protratti per un periodo compreso tra il 2017 e il 2025.

Ultimate le formalità, il 45enne è stato accompagnato in una comunità terapeutica dove sconterà la misura, rimanendo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’attività costante dell’Arma dei Carabinieri per prevenire e contrastare la violenza domestica, con interventi mirati alla tutela delle persone più vulnerabili e all’interruzione di dinamiche di abuso.