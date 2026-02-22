Incidente e fuga nel centro di Quartu Sant’Elena: una 25enne è stata individuata e denunciata dai Carabinieri per omissione di soccorso.

L’episodio risale alla sera del 13 febbraio, intorno alle 20:30, quando lungo una via del centro si è verificato un sinistro stradale. Il conducente del mezzo ritenuto responsabile si sarebbe allontanato rapidamente dopo l’impatto, senza fermarsi a prestare assistenza.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno avviato subito gli accertamenti per chiarire la dinamica e risalire all’identità della persona fuggita. Determinanti si sono rivelate l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte.

Gli approfondimenti si sono conclusi nella mattinata del 22 febbraio con l’identificazione della presunta responsabile, una giovane di 25 anni residente nell’area metropolitana. La donna è stata denunciata e dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di fuga dal luogo dell’incidente e omissione di soccorso.

L’intervento si inserisce nell’attività quotidiana di controllo del territorio svolta dall’Arma per la sicurezza stradale e la tutela dell’incolumità pubblica.