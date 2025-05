"Abbiamo ereditato una situazione straordinariamente grave, non sarà facile rimettere le cose in carreggiata". Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, in risposta ad una domanda sulle differenze tra Regioni nella qualità del servizio sanitario sollevate oggi dal Capo dello Stato.

"Abbiamo fatto un discorso franco ai miei cittadini dicendo che il percorso sarà lungo, che passa dal ripristino dei servizi sui territori, essenziali per poter decongestionare gli ospedali, e abbiamo fatto anche un discorso chiaro sul fatto che non si può fare tutto e dappertutto. È necessario - ha aggiunto Todde - investire su centri di eccellenza e fare in modo che ci possano essere più contesti di presa in carico dei cittadini anche sul territorio, anche per evitare di avere magari tanti reparti. Bisogna ripartire - ha concluso - dai medici di base e dagli specialisti dei territori".