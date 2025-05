Momenti di tensione ieri sera a Gesturi, dove un 60enne in evidente stato di ubriachezza ha vagato per le vie del centro accompagnato da due cani lasciati liberi, causando disagio tra i passanti e intralcio alla circolazione. Numerose le segnalazioni al 112 che hanno portato al pronto intervento dei Carabinieri della Stazione locale, supportati da una pattuglia di Guasila.

L’uomo, disoccupato del posto e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato rintracciato e tranquillizzato dai militari, che lo hanno poi riaccompagnato a casa in sicurezza. I due animali, entrambi privi di microchip e non condotti al guinzaglio, sono stati recuperati e messi al sicuro in attesa delle verifiche di legge.

A conclusione degli accertamenti, l’uomo è stato deferito per ubriachezza molesta e omessa custodia di animali, in violazione delle norme sulla gestione responsabile degli animali d’affezione.

L’intervento, rapido ed efficace, ha evitato che la situazione degenerasse, riportando ordine e sicurezza nel centro del paese.