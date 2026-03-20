Il ct della Nazionale Rino Gattuso ha diramato le convocazioni in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Oltre alle tante certezze anche alcune chiamate a sorpresa, fra queste ultime spicca il nome di Elia Caprile. Il portiere rossoblù era già stato convocato da Gattuso, ma secondo le indiscrezioni partiva dietro ad altri nelle gerarchie. Il grande escluso fra i pali è Vicario, protagonista in negativo della pessima stagione del Tottenham, dentro anche Meret e Carnesecchi, oltre a Donnarumma.

Sarà del gruppo anche Marco Palestra. Nonostante si tratti della prima chiamata, su di lui le certezze erano quasi assolute vista la stagione sinora disputata e l'infortunio di Di Lorenzo: si giocherà una maglia da titolare presumibilmente con Politano. Immancabile anche Nicolò Barella: il centrocampista scuola Cagliari non sta vivendo un grande momento, ma è uno dei pochi punti fermi della Nazionale, e la sua presenza in mezzo al campo per la sfida da dentro o fuori con l'Irlanda del Nord è garantita.

Gli Azzurri disputeranno la semifinale playoff contro i britannici giovedì 26 marzo allo 20:45, alla New Balance Arena di Bergamo. In caso di successo affronterebbero in gara secca la vincente fra Galles e Bosnia ed Erzegovina, martedì 31 marzo alle 18 o 20:45 (orario ancora da confermare). La vincente di quest'ultima gara accederà di diritto ai Mondiali.

Ecco le scelte del tecnico:

PORTIERI

Capriel, Carnesecchi, Donnarumma, Meret.

DIFENSORI

Bastoni. Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Dimarco, Mancini, Palestra, Scalvini, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI

Barella, Cristante, Frattesi, Pisilli, Tonali.

ATTACCANTI

Chiesa, F.P. Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca.