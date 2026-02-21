Secondo l’ultimo sondaggio YouTrend per Sky TG24 diffuso ieri, la partita sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia resta aperta e l’esito finale sarà fortemente influenzato dall’affluenza alle urne.

Nel dettaglio, nel contesto di una partecipazione elevata, stimata al 59,6% includendo chi voterebbe sicuramente o probabilmente, il Sì si posiziona in vantaggio con il 51,0%. Al contrario, nello scenario di bassa affluenza, pari al 48,0% considerando solo gli elettori certi, il No supera il Sì con il 51,5%.

Rispetto alla rilevazione precedente, pubblicata l’11 febbraio, il No ha registrato un incremento di 1,6 punti nello scenario con alta affluenza e di 0,4 punti in quello con bassa partecipazione, segnalando una leggera crescita del fronte contrario alla riforma.

Il sondaggio è stato condotto con metodologia CAWI tra il 17 e il 18 febbraio 2026 su un campione di 813 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, stratificati per genere, età, titolo di studio e ripartizione Istat di residenza. Il margine d’errore stimato è del +/- 3,5% con un livello di confidenza del 95%, evidenziando come i valori rilevati possano variare leggermente nel contesto reale del voto.