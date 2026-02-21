Negli ultimi giorni i Carabinieri del Comando provinciale di Sassari hanno intensificato i controlli su tutto il territorio, con particolare attenzione alle ore serali e notturne, sia nei centri urbani sia nelle zone rurali.

Mercoledì 18 febbraio i militari di Sassari hanno arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sassari: dovrà scontare 4 anni e 4 mesi per falsità materiale, furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. A Porto Torres è stato eseguito un altro provvedimento restrittivo nei confronti di un uomo condannato a un anno e 2 mesi ai domiciliari per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

Nella notte di giovedì a Olbia un uomo e una donna sono stati arrestati in flagranza per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. A Uri un uomo è stato fermato per aver violato il divieto di avvicinamento alla casa familiare disposto a tutela di due familiari. Sempre giovedì ad Alghero è stato arrestato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione per 3 anni e 7 mesi per porto di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza e furto in appartamento commessi tra il 2015 e il 2022 tra Sassari e Cagliari.

Tra venerdì notte e la serata di ieri, controlli a Olbia, Tempio, Ozieri e La Maddalena hanno portato a sei denunce per guida in stato di ebbrezza, con ritiro delle patenti, al sequestro di 50 grammi di hashish e alla denuncia di un uomo per evasione. Nel centro storico di Sassari identificate 50 persone e controllati 22 veicoli, elevate cinque sanzioni per 2.540 euro.

Per il principio della presunzione d’innocenza, la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva.