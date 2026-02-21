Il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, ha convocato questa mattina il tavolo politico della maggioranza. Dal confronto è emersa l’intenzione condivisa di proseguire la consiliatura, nonostante le tensioni degli ultimi giorni.

Su mandato delle segreterie dei partiti che sostengono l’amministrazione, il primo cittadino avvierà ora una serie di incontri bilaterali con le singole forze politiche. Un successivo vertice collegiale è già stato fissato per il prossimo fine settimana, con l’obiettivo di fare sintesi e consolidare il percorso amministrativo.

Il clima politico si è surriscaldato dopo quanto accaduto in Consiglio comunale, dove è slittato l’esame del Bilancio di previsione triennale 2026-2028. A nome della Giunta, il sindaco aveva chiesto il ritiro del punto all’ordine del giorno per l’assenza di diversi consiglieri di maggioranza.

La minoranza, attraverso l’intervento della consigliera Maria Obinu, ha sollecitato l’apertura di un confronto sulla crisi politica in atto. Un passaggio che ha reso evidente la fase delicata attraversata dall’amministrazione, ora impegnata a ricomporre gli equilibri interni per garantire la continuità dell’azione di governo.