Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Sant’Antioco hanno notificato ed eseguito un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, disposta dal Tribunale Ordinario di Cagliari, nei confronti di un operaio di 43 anni.

Il provvedimento è maturato al termine di un’attività investigativa avviata lo scorso novembre, quando i militari della Stazione di Calasetta erano intervenuti nell’abitazione della coppia dopo una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza. In quella circostanza era emersa una situazione di forte criticità domestica: secondo quanto ricostruito, dalla fine del 2024 la donna avrebbe subito reiterate vessazioni, tra ingiurie, minacce e percosse, riconducibili a contrasti di natura sentimentale.

Le condotte avrebbero provocato nella vittima uno stato d’ansia costante e un concreto timore per la propria sicurezza, determinando l’attivazione immediata delle procedure previste dal protocollo del “Codice Rosso”. Gli accertamenti successivi hanno consentito di delineare la gravità del quadro e di trasmettere all’Autorità giudiziaria gli elementi utili all’adozione della misura cautelare.

L’uomo è stato quindi rintracciato e allontanato dall’abitazione, con divieto di farvi ritorno, a tutela della persona offesa. L’intervento rientra nell’impegno costante dell’Arma nel contrasto alla violenza domestica e di genere.