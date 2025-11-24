La presidente della Regione, Alessandra Todde, celebra i risultati delle regionali in Campania e Puglia, che hanno visto trionfare Roberto Fico e Antonio Decaro. Un risultato che, secondo la governatrice, conferma la forza della coalizione progressista quando si presenta compatta.

"Congratulazioni a Roberto Fico per la straordinaria vittoria in Campania e per aver dato tutto se stesso in queste settimane di campagna elettorale. La nostra comunità festeggia un altro grande successo che dimostra quanto il M5S sia centrale e indispensabile. Complimenti ad Antonio Decaro per la bellissima vittoria in Puglia" ha dichiarato la governatrice sarda, commentando i risultati delle elezioni regionali.

"Sono risultati importantissimi che confermano quanto detto più volte - sottolinea Todde - un campo progressista unito e coerente è vincente e credibile. Sono orgogliosa di questi successi e faccio a Roberto e ad Antonio i migliori auguri di buon lavoro".