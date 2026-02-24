Sarà di colore verde la scheda che gli elettori riceveranno per il referendum sulla riforma della Giustizia. A comunicarlo è il Ministero dell’Interno, che sul proprio sito ha pubblicato anche il fac simile ufficiale.

Nel documento compare il quesito sottoposto al corpo elettorale: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?".

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e lunedì 23 marzo 2026, dalle 7 alle 15. I dati relativi all’affluenza e agli esiti del referendum - spiega il Viminale - saranno consultabili online attraverso il portale Eligendo e tramite l’app Eligendo Mobile.