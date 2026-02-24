Un 26enne, reo confesso, è stato condannato a 14 anni di reclusione per l'omicidio di Alessandro Cambuca, ucciso a coltellate nell'ottobre del 2024 ad Assemini, dopo una festa a Decimomannu.

Durante l'udienza del rito abbreviato, la richiesta di pena è stata ridotta da 17 anni e 4 mesi a 14 anni e 8 mesi dal pm, ma il giudice ha confermato la condanna a 14 anni, considerando le attenuanti generiche date la confessione del giovane e il ritrovamento dell'arma del delitto.

L'avvocato dell'imputato, Franco Villa, ha sottolineato un presunto vizio parziale di salute mentale durante il processo, e attende di conoscere le motivazioni della sentenza prima di decidere se presentare un appello.