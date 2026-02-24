Per trent'anni avrebbe maltrattato la moglie e le figlie attraverso percosse, insulti, minacce e umiliazioni, arrivando a puntare una pistola alla bocca della moglie minacciando di ucciderla. Un uomo 60enne di Budoni è stato così arrestato dalla Polizia di Stato su ordine del giudice istruttore del Tribunale di Nuoro in seguito alle indagini condotte dagli agenti del commissariato di Siniscola, sotto il coordinamento della Procura di Nuoro.

Nell'ultimo caso di violenza, la moglie è riuscita a fuggire da casa, ma il marito ha continuato a minacciarla di morte. Spesso, le tre donne sarebbero state picchiate violentemente, riportando ferite e lesioni.

Dopo l'arresto, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Badu 'e Carros a Nuoro, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.