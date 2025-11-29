Si è tenuta questa mattina, nella cornice del Teatro delle Saline, a Cagliari, l’Assemblea congressuale del Partito Progressista, dal titolo “Un patto per il lavoro, un ponte per la pace, l’impegno per il progresso”.

Un congresso molto partecipato, che ha visto alternarsi interventi di amministratori locali, rappresentanti istituzionali e delegazioni territoriali provenienti da tutte le province: Cagliari, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Oristano, Ogliastra, Nuoro, Gallura e Sassari, quest’ultima indicata come uno dei territori in cui il partito sta vivendo un rinnovato entusiasmo, rafforzato dalla recente nomina dei coordinatori provinciali.

I lavori congressuali sono stati aperti dal Sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che ha introdotto l’Assemblea tracciando un bilancio dell’impegno svolto e delineando le prospettive per il percorso futuro del Partito Progressista. La sessione serale è stata dedicata agli adempimenti organizzativi, con l’elezione di Massimo Zedda a Segretario regionale e quella della nuova Direzione del Partito Progressista, passaggi che - come viene sottolineato in una nota - "segnano una tappa decisiva nel percorso di rinnovamento e rilancio dell’attività politica del partito".

Nel corso della giornata sono stati richiamati alcuni punti centrali dell’impegno futuro: garantire buon governo nei territori in cui il partito è alla guida delle amministrazioni locali, mantenendo al contempo uno sguardo attento verso le realtà dell’Isola che attendono ancora risposte concrete. È emersa inoltre la necessità della valorizzazione del ruolo delle donne nella nostra società ricordando come i progressi sociali del Novecento non siano frutto del caso, ma del contributo determinante di lavoratrici, lavoratori, ceti medi e intellettuali.

"Molto resta da fare, soprattutto sul fronte del rispetto e dei diritti: l’educazione sessuo–affettiva è stata indicata come un elemento fondamentale per una società più equa e consapevole" viene sottolineato ancora nella nota a margine dell'assemblea. Rilevante è stata la discussione relativa al tema dell’innovazione, "con l’impegno a favorire nuovi percorsi di sviluppo nei diversi settori strategici dell’economia regionale. Centrale, in questo senso, la volontà di rafforzare il dialogo con le nuove generazioni, non soltanto coloro che sono coinvolte e coinvolti politicamente: dalle scuole alle comunità locali, occorre ricostruire un rapporto solido con le ragazze e i ragazzi che condividono i valori dei diritti, della pace e dell’ecologia, dalle superiori fino al mondo universitario".

Tra le priorità indicate, anche la sfida regionale legata ai comparti dell’agricoltura e della pesca, settori essenziali per l’economia e l’identità dell’Isola. Infine, nel corso dell’Assemblea è stato ribadito l’impegno del Partito Progressista a contribuire attivamente alle sfide regionali, nazionali ed europee, in collaborazione con le forze democratiche e progressiste e con un patto federativo, programmatico, con il Partito Democratico.