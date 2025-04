La procura di Cagliari ha chiesto che non venga applicata la decadenza per la presidente della Regione, Alessandra Todde. In quanto materia elettorale, la procura è parte in causa nel procedimento apertosi davanti al tribunale ordinario sul ricorso presentato dai legali della governatrice contro l'ordinanza-ingiunzione emessa dal collegio regionale di garanzia della Corte d'Appello del capoluogo sardo.

A confermare all'ANSA questa richiesta è l'avvocato Benedetto Ballero. "È contenuta nelle conclusioni depositate proprio oggi, a fine mattina, dalla procura - dice il legale del pool difensivo di Todde - chiede di annullare il decreto del collegio regionale di garanzia per la parte relativa alla sanzione sulla decadenza e confermare la sanzione pecuniaria nella misura inferiore che il collegio vorrà determinare".

Il collegio regionale di garanzia aveva contestato alla governatrice irregolarità nel rendiconto delle spese della campagna per il voto del febbraio 2024, che determinando non solo un'ordinanza-ingiunzione di decadenza al consiglio regionale ma anche una sanzione a carico della presidente di 40mila euro.

E proprio lo stesso collegio, che aveva presentato opposizione al ricorso della presidente Todde, dovrà essere ricostituito dopo che la presidente, Gemma Cucca, che era anche presidente della Corte d'Appello, è andata in pensione.

Il procedimento giudiziario, che per la procura vede delegati i pm Guido Pani e Diana Lecca, è già stato avviato il 20 marzo con la prima udienza mentre è attesa per il 22 maggio la decisione del collegio della prima sezione civile del tribunale ordinario di Cagliari presieduto da Gaetano Savona. Nell'udienza del 22 maggio i giudici decideranno anche della costituzione in giudizio per tutti i ricorsi, sia quelli ad opponendum che ad adiuvandum.