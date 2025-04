"Apprendiamo con soddisfazione la notizia per cui la procura di Cagliari chiede di annullare il decreto nella parte relativa alla sanzione della decadenza poiché non sussistono i presupposti". È quanto si legge in una nota del M5s sardo.

"La procura ha depositato oggi, giovedì 24 aprile, le conclusioni dell'ufficio sul procedimento di decadenza in corso al tribunale civile di Cagliari. La procura non solo chiede di annullare il decreto nella parte relativa alla sanzione della decadenza, ma chiede anche di rimodulare la multa che eventualmente il tribunale vorrà comminare perché considerata eccessiva. Siamo sempre stati convinti della bontà dell'operato della presidente Alessandra Todde e il parere di oggi dà una ulteriore conferma di quanto abbiamo sempre creduto - si legge ancora nel comunicato - La presidente continui a fare il suo lavoro, a testa alta come sempre ha fatto, e noi continueremo a difendere il buon governo della Sardegna. Nonostante qualcuno cerchi costantemente di ostacolare il lavoro della giunta, noi andiamo avanti per difendere i diritti dei sardi e della Sardegna".