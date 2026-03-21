Davide Dessì annuncia la propria ricandidatura alla guida del Comune di Siamaggiore in vista delle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 2026, presentando la lista civica “Percorso Comune per Siamaggiore e Pardu Nou”. Una scelta che nasce dalla volontà di proseguire il lavoro avviato nell’attuale mandato, forte dei risultati raggiunti e dei finanziamenti ottenuti, con diversi progetti già avviati e in fase di realizzazione.

Tra gli interventi principali figurano la realizzazione della comunità alloggio integrata per anziani, la riqualificazione della viabilità dell’area PIP e la nascita della Comunità energetica rinnovabile, opere già finanziate per oltre 2,5 milioni di euro. Progetti ritenuti strategici e che, secondo il candidato, necessitano di continuità amministrativa per essere completati e tradotti in benefici concreti per il territorio.

La lista si presenta come un progetto condiviso che unisce esperienza e nuove energie, puntando su coesione, ascolto e dialogo. Fanno parte del gruppo Luca Cau, Alessandro Chergia, Stefania Ghiani, Benedetto Mameli, Valentina Manca, Andrea Marongiu, Laura Mereu, Antonello Pisanu, Silvia Sarais e Adriano Scintu.

Il programma si articola attorno a diverse priorità: qualità della vita e servizi, attenzione a giovani, scuola e cultura, sviluppo sostenibile, partecipazione e trasparenza, oltre alla valorizzazione dell’identità locale. Un percorso che punta non solo alla continuità, ma anche al rinnovamento, con l’obiettivo di costruire un futuro condiviso.

“Siamaggiore non è solo il luogo in cui viviamo: è la nostra casa, la nostra storia e il nostro futuro. È con questo spirito che intendiamo proseguire il nostro impegno, insieme alla comunità.”