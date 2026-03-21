L’auto del sindaco di Decimoputzu, Antonio Munzittu, è stata gravemente danneggiata da un incendio divampato nel corso della notte.

Il mezzo era parcheggiato sotto la sua abitazione e al momento non è ancora chiaro se si tratti di un gesto doloso, anche se in queste ore è arrivato il messaggio di solidarietà di ANCI Sardegna, che ha espresso “la più sincera vicinanza” al sindaco e alla comunità.

“La Presidente di ANCI Sardegna Daniela Falconi, il Presidente del Consiglio Francesco Spiga, l’Esecutivo e il Consiglio dell’Associazione, così come l’intera comunità dei sindaci e degli amministratori sardi, condannano con fermezza ogni atto di violenza e intimidazione – si legge – Siamo certi che le autorità competenti sapranno fare piena luce sull’accaduto nel più breve tempo possibile”.

“In attesa degli sviluppi delle indagini, rinnoviamo il nostro sostegno al Sindaco e all’amministrazione comunale, ribadendo con forza i valori di legalità, rispetto delle istituzioni e impegno civile che guidano quotidianamente il lavoro degli amministratori locali. La comunità degli enti locali sardi resta unita e compatta, al fianco di chi opera con responsabilità e dedizione al servizio dei cittadini” conclude l’ANCI Sardegna.