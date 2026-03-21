Un video girato nel quartiere di Cagliari documenta un episodio di violenza su un animale che ha suscitato forte indignazione. Le immagini, riprese a Sant’Elia, mostrano due uomini, uno alla guida di un piccolo escavatore e l’altro a terra, colti "mentre non erano dediti al lavoro per cui si trovavano sul posto. L'uomo alla guida del piccolo escavatore rincorreva un batuffolo bianco. Cercava di investirlo sotto i cingoli, di colpirlo con la benna. Fino a riuscirci. L'uomo a piedi che si avvicina, osserva, decide di sferrare un poderoso calcio al batuffolo bianco, che vola e poi schianta a terra. L'uomo a piedi di nuovo si avvicina, osserva, si china, valuta, raccoglie una pietra e la scaglia a terra, su quella creatura vivente che poco prima correva disperata".

A denunciare l’accaduto è stata la garante degli animali del Comune, l’avvocata Francesca Cogoni, che ha riferito di aver ricevuto il video tramite la mail istituzionale. "Prestiamo tutti attenzione, là fuori ci sono persone che sentono la necessità di sfogare, contro esseri che non possono difendersi, la violenza che portano dentro - scrive su Fb invitando - chiunque altro ancora avesse assistito o fosse in grado di fornire elementi utili" a contattarla.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’amministrazione comunale di Cagliari, che ha annunciato l’avvio di accertamenti per fare piena luce su quanto segnalato. Il Comune ha assicurato massima attenzione ai fatti denunciati, sottolineando la necessità di verifiche approfondite per garantire la verità e la tutela di tutte le parti coinvolte. L’obiettivo, viene spiegato, è assicurare sia il rispetto degli animali sia la dignità dei lavoratori, evitando conclusioni affrettate prima dell’esito delle verifiche.

Il caso è approdato anche in Parlamento con l’intervento del deputato della Lega Dario Giagoni. "Quanto accaduto a Cagliari è una barbarie inaudita - scrive in una nota - Qui non si tratta solo di un atto crudele ma del segno concreto di un degrado morale che va contrastato con fermezza. Chi compie simili azioni offende i valori fondamentali della nostra comunità e va perseguito senza sconti. Esistono già norme precise che puniscono chi abbandona, ferisce o maltratta un animale: mi auguro la massima severità nella loro applicazione. Lavoreremo in Parlamento con determinazione anche in questa direzione, affinché tali strumenti siano sempre più efficaci".