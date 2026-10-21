Trasferimento sanitario d'urgenza dalla Sardegna alla Lombardia per una neonata di un mese in immediato pericolo di vita. Il trasporto si è concluso poco dopo le 13:30 di oggi, con l'atterraggio a Milano Linate, dove la piccola è stata affidata a un'ambulanza per raggiungere il Policlinico San Donato, nel Milanese, e ricevere le cure necessarie.

Il volo è stato effettuato con un G650 del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti dell'Aeronautica militare che garantiscono la prontezza operativa per questo genere di missioni. L'intervento è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta della Prefettura di Cagliari, che ha immediatamente attivato il reparto militare.

Dopo aver completato le procedure previste, l'equipaggio è decollato dall'aeroporto di Cagliari nel primo pomeriggio. A bordo è stata trasferita la neonata, proveniente dall'Azienda ospedaliero-universitaria del capoluogo sardo, sistemata in una culla termica e accompagnata dall'équipe medica.

Una volta raggiunto lo scalo lombardo, il personale sanitario ha provveduto al trasferimento in ambulanza verso la struttura ospedaliera, dove la bambina potrà ricevere le cure necessarie.