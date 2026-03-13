Potrebbe profilarsi un nuovo cambiamento nella giunta regionale guidata da Alessandra Todde, dopo la recente sostituzione dell’assessore all’Agricoltura dei Progressisti. Questa volta il possibile avvicendamento riguarda il gruppo Uniti per Todde e l’attuale assessora agli Affari generali Mariaelena Motzo.

Secondo quanto emerso, il movimento che sostiene la presidente avrebbe indicato come sostituto Sebastian Cocco, attualmente capogruppo in Consiglio regionale. Il confronto con la governatrice sarebbe già stato avviato, anche se Todde starebbe valutando la possibilità di una ricomposizione, considerato che la collaborazione con Motzo è sempre stata apprezzata.

Dal gruppo consiliare arriva comunque la conferma della richiesta di rafforzare la presenza politica nell’esecutivo. "L'assessora Motzo ha lavorato molto bene in questi anni - conferma il consigliere regionale di Uniti Valdo Di Nolfo -, ma il gruppo in questo momento sceglie di avere una presenza più politica nell'esecutivo, per avere più forza". "Ci auguriamo che l'assessora Motzo possa essere valorizzata in altro modo nell'amministrazione regionale e che si arrivi a un passaggio di consegne", aggiunge il consigliere.

L’auspicio del gruppo sarebbe quindi quello di arrivare a dimissioni volontarie dell’assessora, evitando una revoca da parte della presidente e mantenendo così l’equilibrio all’interno della maggioranza. Le discussioni sul ruolo dell’assessore di riferimento, con Motzo indicata inizialmente, proseguirebbero da mesi e ora avrebbero registrato un’accelerazione.

Se il passaggio dovesse concretizzarsi con l’ingresso di Cocco in giunta, la guida del gruppo consiliare, che esprime anche il vicepresidente dell’Assemblea Giuseppe Frau, passerebbe allo stesso Di Nolfo. Con questo cambio, inoltre, l’esecutivo regionale si troverebbe con una donna in meno tra i suoi componenti.