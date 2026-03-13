Tragico incidente questa mattina sulla Strada Statale 131, all’altezza del bivio per Macomer, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria auto.

Sul posto è intervenuta la squadra 7A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macomer. Secondo le prime informazioni, per cause ancora in fase di accertamento un’Alfa Romeo 147 avrebbe impattato frontalmente, in autonomia, contro il guardrail.

I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre il conducente dall’abitacolo. L’uomo, unico occupante del veicolo, era un 55enne originario di Bortigali.

Una volta liberato dalle lamiere, il conducente è stato sottoposto a lungo alle manovre di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, con il supporto dei vigili del fuoco e dell’equipe dell’elisoccorso arrivata sul luogo dell’incidente. Nonostante i tentativi di soccorso, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i sanitari ne hanno constatato il decesso.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico.