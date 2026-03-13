Modifiche alla viabilità del trasporto pubblico a Cagliari e Selargius nei prossimi giorni per consentire alcuni interventi sulla rete stradale e sulla metrotranvia. Il CTM Cagliari ha annunciato variazioni ai percorsi di diverse linee a partire da domenica 15 e lunedì 16 marzo.

Per i lavori della metrotranvia in Via Roma, dalle 17.30 di domenica 15 marzo sarà chiusa la corsia preferenziale. Di conseguenza le linee 1, 1N, 5, 5-11, 7, 29, 30, 30R, 31R, ER, L, M, PF, PQ e QEX transiteranno in via Roma lato portici. Contestualmente vengono attivate quattro nuove fermate: la n. 26 Roma (fronte Molo Dogana) all’altezza di piazza Ingrao in direzione via Roma-Matteotti, la n. 734 Roma (Molo Dogana) di fronte alla stessa piazza in direzione Bonaria-XX Settembre, la n. 739 Roma (fronte Molo Sanità) all’altezza della Rinascente in direzione via Roma-Carlo Felice, attiva per le linee 1N, 5, 5-11 e 7, e la n. 24 Roma (Molo Sanità), sempre davanti alla Rinascente, in direzione Bonaria-XX Settembre.

Dal 16 marzo cambiano invece i percorsi di alcune linee a Selargius per lavori stradali in via San Lussorio. Dalle 12 devieranno le linee 17, 19, 30, 30R, QS, QSA e QSB in direzione Quartu, mentre resteranno regolari i percorsi verso Cagliari e Monserrato. Sono previste variazioni di itinerario lungo via I Maggio, via delle Serre, via Segni, via Pertini e via Rosselli, con modifiche ulteriori il lunedì per la viabilità legata al mercato rionale.

Nel periodo dei lavori alcune fermate saranno temporaneamente soppresse, tra cui Trieste (fronte Poste), Trieste (Comune), Gallus (fronte Torre), Istria e Rosselli (solo il lunedì). Viene invece istituita la fermata provvisoria n. 2171 Della Resistenza, di fronte alla palestra Fit.

Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito del CTM, sull’app Busfinder e tramite il numero verde dedicato.