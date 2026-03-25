Nuovo approdo politico per Gianfranco Satta. L’ex assessore regionale dell’Agricoltura, oggi consigliere, ha lasciato il gruppo Misto – dove era confluito dopo la rottura con i Progressisti e l’uscita dalla giunta – per aderire a Uniti per Todde.

L’ingresso di Satta consolida il gruppo nato a sostegno della presidente Alessandra Todde, che passa così da tre a quattro consiglieri. Una crescita che arriva in una fase di riorganizzazione interna: dopo la nomina di Sebastian Cocco ad assessore agli Affari Generali, subentrato a Mariaelena Motzo, la formazione è impegnata a rafforzare la propria presenza anche sul territorio, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle comunali.

A guidare il gruppo è ora Valdo Di Nolfo, nominato capogruppo proprio nelle ultime ore. “Diamo il benvenuto al collega Gianfranco Satta – ha dichiarato – che porta con sé l’esperienza del secondo mandato e un contributo significativo. Ha dimostrato grande correttezza istituzionale, mettendosi a disposizione del progetto senza avanzare richieste”.

Uniti per Todde, che oltre a Di Nolfo e Satta comprende anche Cocco e Giuseppe Frau, punta ora a rilanciarsi sia nell’attività consiliare sia fuori dall’aula, anche alla luce delle recenti vicende politiche legate al caso decadenza e al referendum.