Un durissimo intervento pubblico per porre un argine all'odio telematico e difendere una collega di governo in un momento di profonda angoscia personale. Con un post dai toni perentori pubblicato sul proprio profilo della piattaforma X, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso tutta la sua vicinanza e solidarietà a Eugenia Roccella, ministra per le Pari opportunità e la famiglia. La premier ha preso fermamente posizione a seguito della comparsa sui social network di una serie di commenti negativi e attacchi personali rivolti alla ministra da parte degli haters.

“Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire” si legge nel post della premier.

“C'è un limite - scrive Meloni - che non dovrebbe mai essere superato, ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana. Quando si arriva a colpire una persona e una famiglia in un momento così drammatico, non si è più nel campo dello scontro politico, ma in quello della miseria morale. È anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando odio, disumanizzazione e disprezzo. E questo schifo dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità”.

La vicenda si inserisce in un contesto familiare drammatico per l'esponente dell'esecutivo. Il marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari, risulta infatti ufficialmente disperso da sabato scorso nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. È proprio in concomitanza con le ore convulse delle ricerche che si è scatenata in rete l'ondata di messaggi ostili, definita inaccettabile dalla premier Meloni.