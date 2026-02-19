"Ieri abbiamo approvato un altro decreto legge che interviene su tutti i da danni causati dal ciclone Henry. Quindi 3 regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria. Abbiamo stanziato complessivamente 1 miliardo 100 milioni di euro, che si aggiungono ai 100 milioni che avevamo già stanziato. Lo voglio ricordare perché quando abbiamo stanziato i primi 100 milioni per l'emergenza ci è stata fatta questa surreale polemica sul fatto che non investivamo abbastanza risorse". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista rilasciata a SkyTg24.

"Di solito intanto stanziano delle risorse per l'emergenza immediata e poi si lavora sulla ricostruzione" che è "il lavoro che abbiamo fatto ieri. Per le 3 regioni ci concentriamo sul ripristino delle infrastrutture, sull'indennizzo delle attività economiche che sono state maggiormente toccate, sulla sospensione dei tributi, altro tema ovviamente molto importante, sugli ammortizzatori sociali per i lavoratori".