Tempio Pausania torna alle urne per il turno di ballottaggio. I seggi hanno aperto questa mattina per l'ultimo e decisivo atto che determinerà la guida della città per i prossimi cinque anni, trattandosi dell’unico comune sardo capoluogo di provincia a non aver eletto il sindaco al primo turno.

I cittadini iscritti nelle 15 sezioni elettorali del territorio comunale possono esprimere la propria preferenza nella giornata di oggi, domenica 21 giugno, fino alle 23 e domani, lunedì 22 giugno, dalle 7 alle ore 15. Lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle urne di domani pomeriggio, restituendo in poche ore il nome del nuovo primo cittadino. Per votare è necessario presentarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di identità valido.

Il ballottaggio vede confrontarsi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella tornata del 7 e 8 giugno scorso: il sindaco uscente Giannetto Addis, sostenuto dalla lista "Tempio Tradizione e Futuro", che al primo turno ha raccolto 2.539 voti, pari al 32,83%, e Gianna Masu, candidata alla guida di "Con Tempio Fronte Comune", arrivata al secondo posto con 1.925 preferenze (24,89%).

I due sfidanti si contendono i voti decisivi degli altri candidati sindaco rimasti fuori dal secondo turno (Andrea Biancareddu, Fabrizio Carta e Romeo Frediani). In un contesto simile, l'incognita principale resta l'affluenza: la capacità dei due candidati di riportare alle urne i propri elettori e di intercettare i voti dei candidati esclusi farà la vera differenza. Nel primo turno aveva votato circa il 68% degli aventi diritto.