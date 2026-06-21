Tragedia alle prime luci dell’alba a Senago, a nord di Milano, dove un’Audi A2 è uscita di strada terminando la sua corsa, capovolta, all'interno del canale Villoresi. Il bilancio è pesantissimo: tre giovani passeggeri hanno perso la vita.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, a bordo dell’auto viaggiava un gruppo composto in totale da nove persone, tutti ragazzi di età compresa tra i 17 e i 19 anni. Per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo le 5 del mattino il conducente ha perso il controllo del mezzo, provocando l'uscita di strada e il conseguente ribaltamento nel corso d'acqua.

Sul luogo del disastro sono accorsi immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Rho, i Vigili del Fuoco e il nucleo sommozzatori, impegnati in una corsa contro il tempo per liberare i passeggeri rimasti intrappolati nell'abitacolo sommerso.

Le operazioni di salvataggio si sono rivelate particolarmente complesse. I soccorritori hanno inizialmente estratto dall’auto sette persone; tra queste, purtroppo, una era già deceduta. Successivamente, i sommozzatori hanno dovuto scandagliare il canale per individuare e recuperare i corpi ormai esanimi delle altre due vittime, rimaste bloccate sul fondo.

Le vittime sono due ragazzi e una ragazza, tutti di appena 17 anni. I sei sopravvissuti rimasti feriti nell'impatto sono stati tratti in salvo e trasportati d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano per ricevere le cure necessarie.

I primi accertamenti investigativi si sono concentrati sulla figura di chi si trovava alla guida dell'Audi A2, un giovane di 19 anni. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo sarebbe risultato positivo all'alcol test effettuato subito dopo l'incidente. Alla luce dei riscontri, il 19enne è stato iscritto nel registro degli indagati con la pesante accusa di omicidio stradale aggravato.