Brutto incidente stradale alle prime luci dell'alba nel Sassarese. Poco prima delle 6, la squadra "1 A" della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Sassari è intervenuta al chilometro 9 della Strada Provinciale 25.

Per cause che restano ancora da accertare, un'auto è improvvisamente uscita fuori strada, finendo la sua corsa con un violento impatto contro gli alberi che costeggiano la carreggiata. Il conducente, che viaggiava da solo a bordo del mezzo, è rimasto ferito.

I Vigili del Fuoco si sono occupati dell'immediata messa in sicurezza del veicolo, mentre il personale sanitario del 118 ha provveduto a stabilizzare l'automobilista sul posto, per poi disporre il suo trasferimento al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.